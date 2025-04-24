В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград

Введенный запрет на проезд мотоциклистов через Литву в Калининградскую область является грубым нарушением действующих соглашений о транзите. Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор от региона Виктор Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что этот поступок дискриминирует мотоциклистов и противоречит конвенции ООН о дорожном движении.

«Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении», — отметил Шендерюк-Жидков.

16 апреля Литва ввела запрет на пересечение границы с Белоруссией на мотоциклах и мопедах, разрешив проход лишь автомобилям и автобусам. В то же время ограничения для данного вида транспорта на российско-литовской границе отсутствуют.

Сенатор утверждает, что это решение не только ограничивает права граждан, но и ставит под угрозу свободное передвижение в рамках договоренностей, заключенных между странами в области транзита.

Союз мотоциклистов Калининградской области ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую в связи с новым запретом Литвы на транзит мотоциклов.

Теперь мотоциклисты не могут пересекать литовскую территорию даже с упрощенными транзитными документами, что создает значительные трудности для путешественников и любителей мототуризма из Калининградской области. Члены Союза мотоциклистов считают, что такие меры нарушают их конституционные права и права свободного передвижения.

Ранее газета Politico сообщила, что Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от российской угрозы.