«Не для селфи»: почему на Кавказе взялись обучать туристов поведению

Как отмечают гиды, значительную часть внимания теперь приходится уделять не только организации досуга, но и обеспечению безопасности гостей, которые не всегда осознают потенциальные риски. Например, в Пятигорске обязательный инструктаж для участников горных походов занимает до 20 минут, отдельно туристов предостерегают от опасных действий в погоне за эффектными фотографиями. Трагическим примером халатности стала гибель несколько лет назад в Теберде путешественника, сорвавшегося в реку во время съемки.

Особые нормы поведения действуют при посещении религиозных и исторических мест. В Чечне, Дагестане и Северной Осетии гостям рекомендуется одеваться скромно, прикрывая плечи, колени и голову. Хотя большинство туристов следуют этим правилам, конфликтные ситуации периодически возникают. Так, в Дагестане у Ханагского водопада была зафиксирована откровенная фотосессия, а в Осетии — инцидент с загорающей топлес на обзорной площадке.

Наибольший общественный резонанс вызвало неподобающее поведение в осетинском некрополе Даргавс, где гости делали селфи с человеческими останками. Этот случай привел к введению ограничений на свободный доступ к историческому памятнику.

Ранее сообщалось о том, что свадебные кортежи на Кавказе будут сопровождать сотрудники ДПС.