Не оставил шансов: в Тюмени задержали бездомного, убившего двоих человек ради молчания

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в совершении двойного убийства в съемной квартире на улице Судостроителей. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гость нанес хозяину жилья смертельные ранения ножом, после чего расправился с единственной свидетельницей — его сожительницей. Спустя несколько дней тела погибших обнаружила собственница жилья. Об этом информирует портал Lenta.ru.