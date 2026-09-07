Не оставил шансов: в Тюмени задержали бездомного, убившего двоих человек ради молчания
Lenta.ru: В Тюмени задержали бездомного по подозрению в жестоком убийстве
В Тюмени сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в совершении двойного убийства в съемной квартире на улице Судостроителей. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гость нанес хозяину жилья смертельные ранения ножом, после чего расправился с единственной свидетельницей — его сожительницей. Спустя несколько дней тела погибших обнаружила собственница жилья. Об этом информирует портал Lenta.ru.
Подробности двойного убийства и следственные действия
Ключевые обстоятельств преступления на улице Судостроителей:
- Дата и место происшествия: Трагедия произошла 27 августа в съемной квартире на улице Судостроителей в Тюмени во время совместного распития спиртных напитков.
- Мотив и ход расправы: В разгар конфликта 64-летний бездомный нанес оппоненту два смертельных ножевых ранения. Чтобы избавиться от свидетельницы, злоумышленник напал на сожительницу убитого, нанеся ей ранения в область шеи, груди и бедра.
- Обнаружение тел: После совершения преступления подозреваемый скрылся. Тела погибших были обнаружены спустя несколько дней хозяйкой квартиры, пришедшей проверить недвижимость.
- Задержание: В ходе оперативно-розыскных мероприятий регионального управления СКР подозреваемый был найден и задержан. В его отношении проводятся необходимые следственные действия.