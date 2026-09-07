Рейс VN63 отменен: почему сотни россиян вторые сутки не могут покинуть Ханой
Mash: сотни россиян вторые сутки не могут покинуть Ханой
В международном аэропорту Нойбай в Ханое образовался крупный затор из российских пассажиров. Более 600 человек не могут вернуться в Москву из-за повторных задержек и отмен рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. Рейс VN63, планировавшийся к вылету 6 сентября, был отменен, а объединение пассажиров двух сменных вылетов вызвало скопление людей в стерильной зоне и информационный вакуум со стороны перевозчика. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Обстановка в аэропорту Ханоя и проблемы пассажиров
Ключевые подробности инцидента с задержкой вылетов из Вьетнама:
- Масштаб коллапса. В аэропорту одновременно застряли пассажиры двух плановых рейсов в московский аэропорт Шереметьево — всего порядка 600 человек.
- Хронология отмен. Вылет рейса VN63 был первоначально запланирован на 6 сентября, однако его отменили и перенесли на 7 сентября. На следующий день после повторной регистрации люди снова оказались заблокированы в зоне ожидания.
- Бездействие перевозчика. Представители Vietnam Airlines не выходят к пассажирам и не дают официальных разъяснений о причинах сбоя. Туристам лишь предлагают покинуть чистую зону и выйти в город.
- Дипломатическое вмешательство. К решению проблемы с размещением и отправкой россиян на родину уже подключились сотрудники Посольства РФ во Вьетнаме.