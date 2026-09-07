Рейс VN63 отменен: почему сотни россиян вторые сутки не могут покинуть Ханой

В международном аэропорту Нойбай в Ханое образовался крупный затор из российских пассажиров. Более 600 человек не могут вернуться в Москву из-за повторных задержек и отмен рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. Рейс VN63, планировавшийся к вылету 6 сентября, был отменен, а объединение пассажиров двух сменных вылетов вызвало скопление людей в стерильной зоне и информационный вакуум со стороны перевозчика. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.