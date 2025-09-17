Не песни, а жизнь: как концерт Лолиты в Геленджике закончился спасением зрительницы от инсульта

В своем телеграм-канале популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась информацией об инциденте, произошедшем во время ее выступления в Геленджике: у одной из зрительниц случился приступ, впоследствии диагностированный как инсульт.

Милявская выразила признательность медицинским работникам, дежурившим на мероприятии, отметив их компетентность и оперативность в оказании первой помощи пострадавшей. Певица отметила, что наличие медиков на ее концертах уже не раз помогало спасти чью-то жизнь.

Лолита уточнила, что присутствие бригады скорой помощи — обязательный пункт в ее техническом райдере. Именно благодаря этому, по словам певицы, вчера удалось быстро и эффективно помочь женщине, у которой случился инсульт.

В связи с этим инцидентом исполнительница высказала мнение о необходимости рассмотрения на законодательном уровне вопроса об обязательном дежурстве скорой помощи в театрах и на концертных площадках. Милявская убеждена, что подобная мера крайне важна для обеспечения безопасности зрителей.

Ранее сообщалось, что организатору концерта Лолиты подожгли дверь в Петербурге.