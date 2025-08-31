Организатору концерта Лолиты подожгли дверь в Петербурге из-за лжебилетов

Российская певица Лолита в своем Телеграм-канале рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с организатором ее концерта в Санкт-Петербурге, Игорем Грановским. После споров о перепродаже фальшивых билетов, неизвестные подожгли дверь его дома.

«Вдруг на левых сайтах всплыли билеты. Вы знали, что эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала… Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому — человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне», — рассказала Лолита.

Лолита обратилась к поклонникам своего творчества с призывом приобретать билеты на ее выступления исключительно через официальные каналы, указанные в афише. Инцидент, связанный с Грановским, она охарактеризовала как "возвращение в лихие 90-е".

"Лучше на следующий концерт взять билет и не выбрасывать деньги перекупщикам. А ведь бывают еще и фальшивые билеты… И вы будете без денег, и без концерта", - добавила певица.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид на концерте 12+ зацеловал участницу шоу на глазах 60 тыс зрителей.