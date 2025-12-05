«Не по карману: Викторию Дайнеко шокировали цены на шторы

Певице поступило коммерческое предложение от одной из компаний: получить шторы со значительной скидкой в обмен на рекламный пост в социальных сетях.

Заинтересовавшись, Дайнеко предоставила консультантам точные параметры окон на своей загородной резиденции, ожидая узнать итоговую стоимость. Ответ представителей поверг артистку в изумление. Даже с учетом обещанной льготы цена за комплект штор колебалась в диапазоне от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

«900-1,2 миллиона со скидкой. Может быть, я наивная и ничего удивительного мне не озвучили, но мне кажется, у меня на полное обустройство всего дома таких цифр не выходило даже близко», — поделилась впечатлениями Виктория в своем телеграм-канале.

По словам звезды, ей оставалось лишь рассмеяться и вежливо отклонить столь экстравагантное предложение.

Ранее художница из Истры рассказала, что за оформление елки получает от 7 тыс. руб.