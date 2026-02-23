«Не по спискам из интернета». Священник РПЦ напомнил о правилах питания в Великий пост

Великий пост в 2026 году пройдет с 23 февраля по 11 апреля (включительно со Страстной седмицей). Это время покаяния и духовной подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля. В храмах в этот период читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а облачения духовенства сменяются на темные.

Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в интервью РИА Новости напомнил о традиционных ограничениях в пище для мирян. По его словам, обычно верующим рекомендуют воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. Что касается рыбы, то она допускается лишь дважды: в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (всегда 7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2026 году – 5 апреля).

Священник подчеркнул, что строгий монашеский устав, регламентирующий сухоядение и употребление масла, не является ориентиром для обычных людей.

«Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба – кроме двух дней – Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда – 7 апреля – ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году – 5 апреля – ред.)», – уточнил он.

Отец Максим призвал верующих определять свою меру поста индивидуально. Он отметил, что не стоит слепо следовать спискам из интернета или монашеским правилам.

«Но совершенно точно нужно определять меру поста не по спискам в интернете и не по монашеским уставам, а в зависимости от своего здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств, и обговорить это со священником, с которым вы лично общаетесь, который знает вас», – заключил собеседник агентства.

Ранее протоиерей Козлов заявил о том, что застолья 23 февраля не актуальны из-за начала Великого поста.