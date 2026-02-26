«Не подбирайте деньги на улице». Что еще нельзя делать 26 февраля?
Россиянам рассказали, что нельзя делать 26 февраля, чтобы не спугнуть удачу
Фото: [Храм Архангела Михаила у колоннады в музее-заповеднике «Архангельское» округа Красногорск/Медиасток.рф]
26 февраля по народному календарю — Мартинианов день (в народе часто зовут Мартынов день). Он приходится на стык зимы и весны, соединяя церковные традиции памяти святого Мартиниана и древние славянские обычаи очищения дома. В 2026 году дата выпадает на третий день Великого поста, что диктует особые правила, но не отменяет духовных ограничений.
Чтобы не навлечь на семью финансовые проблемы и ссоры, наши предки строго соблюдали ряд запретов. Нарушение этих правил сулило одиночество, болезни и убытки, сообщает «МК».
Что нельзя делать 26 февраля:
Тратить крупные суммы. Считалось, что дорогие вещи, купленные в этот день, быстро сломаются или окажутся ненужными.
Поднимать чужие деньги. Найденная на улице монета может быть «подкладом», переносящим чужие беды на нашедшего.
Лениться. Беспорядок в доме в этот день символически притягивал нищету и разлад.
Давать в долг. Взаймы не давали и не брали сами, чтобы не отпугнуть денежную удачу.
Конфликтовать. Считалось, что помириться после ссоры в Мартынов день будет уже невозможно.
Отказывать в помощи. Тот, кто прогонит просящего, сам может остаться без поддержки в трудную минуту.
Стричься и красить волосы. Манипуляции с волосами, по поверьям, «укорачивают жизнь» и лишают сил.
Заниматься рукоделием. Шитье и вязание могли «зашить» удачу или запутать нить судьбы.
Ронять ножи и ножницы. Падение острого предмета предвещало появление в доме недоброжелателя.
