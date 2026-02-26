«Не подбирайте деньги на улице». Что еще нельзя делать 26 февраля?

Фото: [ Храм Архангела Михаила у колоннады в музее-заповеднике «Архангельское» округа Красногорск/Медиасток.рф ]

26 февраля по народному календарю — Мартинианов день (в народе часто зовут Мартынов день). Он приходится на стык зимы и весны, соединяя церковные традиции памяти святого Мартиниана и древние славянские обычаи очищения дома. В 2026 году дата выпадает на третий день Великого поста, что диктует особые правила, но не отменяет духовных ограничений.

Чтобы не навлечь на семью финансовые проблемы и ссоры, наши предки строго соблюдали ряд запретов. Нарушение этих правил сулило одиночество, болезни и убытки, сообщает «МК».

Что нельзя делать 26 февраля:

Тратить крупные суммы. Считалось, что дорогие вещи, купленные в этот день, быстро сломаются или окажутся ненужными.

Поднимать чужие деньги. Найденная на улице монета может быть «подкладом», переносящим чужие беды на нашедшего.

Лениться. Беспорядок в доме в этот день символически притягивал нищету и разлад.

Давать в долг. Взаймы не давали и не брали сами, чтобы не отпугнуть денежную удачу.

Конфликтовать. Считалось, что помириться после ссоры в Мартынов день будет уже невозможно.

Отказывать в помощи. Тот, кто прогонит просящего, сам может остаться без поддержки в трудную минуту.

Стричься и красить волосы. Манипуляции с волосами, по поверьям, «укорачивают жизнь» и лишают сил.

Заниматься рукоделием. Шитье и вязание могли «зашить» удачу или запутать нить судьбы.

Ронять ножи и ножницы. Падение острого предмета предвещало появление в доме недоброжелателя.

