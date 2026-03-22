«Не разговаривает и болен»: в Самаре сутки ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Самаре сотрудники полиции ведут поиски 9-летнего мальчика, который ушел из дома днем 21 марта и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ребенок имеет крепкое телосложение, его рост составляет 158 сантиметров. В день исчезновения на нем были надеты длинная куртка цвета хаки, синяя шапка с оранжевой наклейкой в виде очков, синие спортивные штаны и темные кроссовки. Отмечается, что мальчик может нуждаться в медицинской помощи и не разговаривает.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам», — говорится в сообщении.

