Не сдавайте билеты на Канье Уэста прямо сейчас: адвокат объяснил, почему спешка может лишить вас денег
Адвокат Ермаков: не сдавайте билеты на концерт Канье Уэста до полной отмены
Адвокат Кирилл Ермаков посоветовал не сдавать билеты на концерт Канье Уэста, пока не объявлена полная отмена. В разговоре с 360.ru председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» подчеркнул: добровольный отказ от билета и отмена мероприятия по вине площадки — это два разных механизма возврата денег.
Эксперт пояснил: если концерт все-таки отменят, покупателю нужно обратиться к продавцу с требованием вернуть средства или направить досудебную претензию. В случае отказа придется обращаться в суд.