Не только кашель: пульмонолог назвала скрытые признаки туберкулеза

Туберкулез относится к числу высокозаразных и тяжелых заболеваний, причем его главный признак — далеко не всегда кашель. О неочевидных проявлениях этой болезни в интервью «РИАМО» рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.

«Потливость может быть тревожным симптомом, особенно ночная. Далее — снижение веса и аппетита. Также одни из признаков — слабость, быстрая утомляемость», — пояснила специалист.

Помимо этого, медик обратила внимание на такие признаки, как незначительное повышение температуры (как правило, в вечернее время) и кашель, не проходящий дольше трех недель.

Ранее врач Цагараева сообщила о том, что теоретически возможно заразиться туберкулезом в транспорте.