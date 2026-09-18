Не только колбаса: криминалист назвал другие возможные причины смертельного отравления семьи в Калининске
Криминалист Игнатов: колбаса могла быть не единственной причиной отравления
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с Life.ru заявил, что колбаса могла быть не единственным источником смертельного отравления семьи в Калининске Саратовской области. По его словам, существует много факторов, из-за которых человек может резко умереть. Среди возможных причин эксперт назвал грибы, а также просроченные консервы, зараженные ботулизмом или чем-то еще.
Игнатов отметил, что полностью исключать версию с колбасой пока нельзя: опасное вещество могло попасть в продукт при нарушении санитарных норм или использовании зараженного сырья. Он также допустил отравление газом и подчеркнул, что специалистам необходимо исследовать все продукты, находившиеся в доме. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.