Не только колбаса: криминалист назвал другие возможные причины смертельного отравления семьи в Калининске

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с Life.ru заявил, что колбаса могла быть не единственным источником смертельного отравления семьи в Калининске Саратовской области. По его словам, существует много факторов, из-за которых человек может резко умереть. Среди возможных причин эксперт назвал грибы, а также просроченные консервы, зараженные ботулизмом или чем-то еще.