«Подтверждений нет»: версия о нападении медведя на семью Усольцевых в тайге пока не доказана

Версию о том, что на семью Усольцевых в красноярской тайге мог напасть медведь, не исключают, но подтверждений ей пока нет. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«В этой местности действительно водятся медведи, и теоретически такая версия тоже не исключается, но она не находит подтверждений», — заявили в центре.

Собеседник агентства пояснил, что нападение хищника вряд ли прошло бы бесследно. Даже при отсутствии биологических следов должны были сохраниться косвенные признаки — обрывки одежды, личные вещи или другие маркеры.

«Пока ничего подобного обнаружить не удалось», — добавили в центре.

Ранее сообщалось о том, что поисковики опровергли мистические версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге.