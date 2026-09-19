«У них страха нет»: медведи массово выходят к жилью — почему это происходит?

Ситуация с появлением бурых медведей вблизи населенных пунктов, вероятно, стабилизируется в 2027 году, сообщил в интервью ТАСС врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.

«Я думаю, что этим годом период активного выхода медведей к людям и ограничится. В следующем году мы имеем в виду, что и кормовая база будет больше, и медведей каких-то отстреляют, и все нормализуется, таких ситуаций не будет», — сказал он.

Эксперт пояснил, что в 2026 году на рост числа таких инцидентов повлиял комплекс факторов. Среди них — неурожай природных кормов, легкодоступная пища возле жилья человека и снижение интенсивности охоты. В результате молодые особи, которых вытесняют из тайги более крупные сородичи, чаще стали выходить к людям.

«Медведи массово выходят к населенным пунктам, у них страха нет. Все-таки, как бы это ни казалось опасным, людям на медведей нужно охотиться и нужно их добывать», — подчеркнул Сицко.

Ранее сообщалось о том, что в Калтане медведь каждый день в одно время выходит к домам на улице Почтовой.