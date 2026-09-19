Учёбы станет больше. Старшеклассникам увеличили нагрузку на 140 часов

Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, его положения начнут действовать с 1 сентября 2027 года, сообщает ТАСС .

Согласно приказу ведомства, минимальный объем учебных занятий для учащихся 10–11 классов за два года обучения вырастет до 2 312 часов. Это примерно на 140 часов превышает действующий показатель. Верхняя граница аудиторной нагрузки установлена на уровне 2 516 часов, при этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе.

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — прокомментировал изменения министр просвещения Сергей Кравцов.

Новый стандарт закрепляет право старшеклассников изучать все предметы только на базовом уровне, тогда как ранее углубленное изучение как минимум двух дисциплин было обязательным. Школы сохранят возможность создавать узконаправленные группы или классы внутри шести профилей обучения: естественно-научного, агротехнологического, гуманитарного, технологического, социально-экономического и универсального.

Пересмотрено содержание математики, физики, химии и биологии — акцент сделан на практико-ориентированный подход. Кроме того, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включены в перечень метапредметных результатов.

Ранее сообщалось о том, что с 2027 года старшеклассники смогут отказаться от углубленных предметов.