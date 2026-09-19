«Следить, а не запрещать». Зачем государство будет мониторить цены на продукты

Государственный мониторинг цен на основные продукты питания, вводимый с 2027 года, даст правительству инструмент для своевременного реагирования на негативные тенденции. При этом о прямом регулировании стоимости речь не идет. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Правительство утвердило перечень из 24 продуктов питания, по которым с 1 января 2027 года будет вестись наблюдение за ценами. В список вошли рыба и несколько видов мяса — говядина, свинина, баранина, куры. Также в перечне сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр и яйца, сахар, соль, мука и хлеб. Кроме того, мониторинг затронет рис, гречневую крупу и макаронные изделия, а также картофель, свеклу, лук репчатый, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

«Мониторинг цен — нормальный процесс со стороны государства, очень важно своевременно реагировать на увеличение цен на жизненно важные товары. В данном случае данный перечень систематизируется и позволяет правительству иметь механизм контроля за важной сферой. Ни о каком регулировании цен речи не идет, мониторинг — это лишь мера, которая позволяет контролировать основные тенденции и в случае их ухудшения реагировать соответствующе», — пояснил сенатор.

Закон, наделяющий власти правом отслеживать цены по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина, — был принят в России в августе. Его нормы вступят в силу с 2027 года. Конкретный перечень продуктов для такого мониторинга утвержден правительством.

Ранее сообщалось о том, что картофель подешевел в России на 16,5% за месяц.