«Опасный жир внутри». Врач назвала причины висцерального ожирения: кто в группе риска?

Висцеральное ожирение может развиваться и у людей с нормальным весом. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

«Ожирение внутренних органов может быть и у стройного человека. Вес не всегда отражает состав тела: при нормальной массе тела может быть много висцерального жира и мало мышц. Избыток висцерального жира опасен, поскольку эта жировая ткань метаболически активна», — рассказала она.

По словам специалиста, стандартного расчета индекса массы тела в таких случаях недостаточно. Оценить соотношение жировой и мышечной ткани позволяет биоимпедансное исследование, основанное на действии слабого электрического тока.

Дополнительным критерием служит окружность талии. Даже у внешне стройного человека этот показатель может быть непропорционально большим. Повышенный риск фиксируется при окружности талии более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин.

«Причины могут быть разными. Наследственность: у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в области живота. Саркопения: с возрастом или по другим причинам может снижаться мышечная масса, при этом доля жировой ткани увеличивается», — отметила Табеева.

Среди факторов врач выделила особенности питания. В рационе может присутствовать много быстрых углеводов и трансжиров — сахара, выпечки, фастфуда. При этом человек не обязательно переедает по калориям, но качество питания остается низким. Накоплению висцерального жира также способствует недостаток физической активности, добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось о том, что с 2026 года операции при тяжелом ожирении можно сделать бесплатно.