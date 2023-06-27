Немецкий подполковник рассказал о «состаривании» танков для Украины

Отставной подполковник бундесвера Юрген Розе рассказал об искусственном «состаривании» танков для Украины. Об этом сообщило РИА Новости .

Эксперт рассказал, что в танки и другое вооружение могут намеренно устанавливать более старые компоненты, чтобы Россия не получила доступ к передовым технологиям в случае захвата техники.

Розе заявил, что российская сторона обязательно воспользуется ситуацией и, получив в руки европейские танки, детально изучит конструкцию и сделает выводы. При этом эксперт отметил, что с американской техникой все обстоит иначе. Если США отправят свою технику Украине, то это будут не те танки, которые стоят на вооружении Америки, отправленные Киеву получат другую комплектацию.

В конце концов, как сообщил Розе, украинские войска получат урезанные версии танков, учитывая сообщения о сбоях в работе модулей нацеливания у уже отправленных танках Leopard.