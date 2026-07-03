Неприятный запах в Томске оказался неслучайным: названа настоящая причина задымления

Жители Томска утром пожаловались на едкий запах и дымку над городом. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что причиной ухудшения качества воздуха стало тление на полигоне твердых коммунальных отходов в районе Сурово-Сухоречья, расположенном к востоку от областного центра, пишет КП-Томск.

После поступления обращений специалисты организовали оперативный мониторинг. В разных районах жилой застройки были отобраны пробы атмосферного воздуха, которые исследуют на содержание загрязняющих веществ, образующихся при пожарах. О результатах лабораторных исследований сообщат после завершения экспертизы.

До получения итогов проверки санитарные врачи рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. По возможности следует держать окна закрытыми, провести влажную уборку дома и на рабочих местах, а при выходе на улицу использовать маски или респираторы.

Напомним, возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов возле села Сухоречье произошло 28 июня. На ликвидацию пожара сотрудникам МЧС потребовались почти сутки. После тушения на отдельных участках продолжилось тление, которое и стало причиной появления запаха гари в Томске.