«Купить без кода не получится» с 1 сентября меняют правила продажи лекарств

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила продажи рецептурных лекарств. Главным изменением станет постепенный переход на электронные рецепты, а в сельской местности начнут работать передвижные аптечные пункты. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, пишет REGIONS .

С 1 сентября в аптечной системе России, включая Московскую область, начнут действовать новые правила. Основные изменения связаны с переходом на электронные рецепты, усилением контроля за оборотом лекарств и запуском мобильных аптек в сельской местности.

Электронные рецепты заменят бумажные

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что ключевым изменением станет переход на цифровые рецепты. По его словам, бумажные формы постепенно уходят из обращения.

Теперь назначение врача будет фиксироваться в государственной информационной системе. Пациент сможет получить доступ к рецепту через СНИЛС или QR-код в личном кабинете на портале госуслуг или в региональном приложении. В аптеке код будет считан, после чего система автоматически подтвердит назначение лекарства.

При этом предусмотрен переходный период: бумажные рецепты будут действовать до 1 января 2027 года, после чего полностью утратят силу.

Контроль лекарств усилят через систему маркировки

По словам депутата, уже действует обязательная проверка препаратов через систему «Честный ЗНАК». Если код маркировки вызывает сомнения, продажа лекарства блокируется.

Такая система направлена на снижение риска появления поддельных препаратов и повышение прозрачности оборота лекарств в аптеках.

В отдаленных районах появятся мобильные аптеки

Еще одно нововведение — запуск передвижных аптечных пунктов в сельской местности. Автомобиль с фармацевтом будет работать по графику и обслуживать населенные пункты, где отсутствуют стационарные аптеки. При этом ассортимент таких точек будет ограничен.

Антибиотики останутся под строгим контролем

Системные антибиотики в форме таблеток, капсул, суспензий и инъекций будут отпускаться только по рецепту врача. В то же время некоторые наружные формы, такие как мази, гели и кремы, могут продаваться без рецепта.

Ограничения связаны с риском побочных эффектов и развитием устойчивости бактерий к препаратам. Эксперты подчеркивают, что подбор дозировки и схемы лечения должен осуществлять только врач.

За продажу рецептурных препаратов без назначения предусмотрены штрафы для аптек до 200 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.