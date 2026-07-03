Ракетный обстрел Белгорода 3 июля 2026-го: что известно, последние новости, есть ли погибшие

В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электричества и водоснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом сообщает РБК

По данным властей, на территории одного из объектов инфраструктуры произошло возгорание. В настоящее время на месте работают аварийные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и восстановлением нормального функционирования систем жизнеобеспечения города и округа.

Отмечается, что в результате атаки в Белгороде погибла мирная жительница. Также зафиксированы повреждения пяти автомобилей, припаркованных в зоне поражения.

В оперштабе уточнили, что удары привели к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде населенных пунктов возникли перебои с электричеством и подачей воды. Специалисты продолжают оценку масштабов разрушений и проводят восстановительные работы. Ситуация в городе остается напряженной, однако аварийные службы предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления коммунальных ресурсов и обеспечения безопасности жителей.