«Сразу жалуйтесь»: в Турции сделали важное заявление для российских туристов

Власти Антальи призвали туристов, в том числе россиян, не игнорировать случаи мошенничества со стороны таксистов и незамедлительно сообщать о нарушениях. Поводом стало резонансное видео конфликта между водителем такси и иностранным туристом, которое распространилось в социальных сетях, пишут РИА Новости.

Как сообщили представители муниципалитета Антальи, предположительно причиной конфликта стало завышение стоимости поездки. Власти подчеркнули, что намерены бороться с подобными нарушениями и рассчитывают на помощь самих пассажиров.

Туристам рекомендуют сообщать о случаях отказа использовать таксометр, необоснованного завышения тарифа, мошенничества и грубого обращения со стороны водителей.

За подобные нарушения таксистам грозят штрафы, а в отдельных случаях — временное лишение лицензии на осуществление перевозок. Власти рассчитывают, что усиление контроля поможет сократить число подобных инцидентов и повысить безопасность туристов на популярном курорте.