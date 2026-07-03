«Телефоны нашли на берегу Енисея»: в Туве пропали две школьницы

В Кызыле продолжаются поиски двух 13-летних девочек, которые ушли из дома в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись. Об этом сообщили в МВД по Республике Тыва.

По данным правоохранительных органов, позже на берегу Енисея были обнаружены телефоны пропавших. К поисковой операции подключены спасатели МЧС, сотрудники полиции, прокуратура и местные жители.

Как рассказал РИА Новости дядя одной из девочек, обе школьницы не умеют плавать. Это обстоятельство учитывается в ходе поисковых мероприятий. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщили, что специалисты также изучают содержимое мобильных телефонов девочек.

Поиски ведутся одновременно на суше, на воде и с воздуха — с использованием беспилотников. Ранее сообщалось, что школьницы никогда прежде не уходили из дома самостоятельно.