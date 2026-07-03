«Многие семьи не знают о своих деньгах»: в Подмосковье можно получить выплату к школе

Жители Подмосковья могут оформить ежегодную выплату на школьную форму в электронном виде. Рассказываем, кто имеет право на поддержку, сколько можно получить и как подать заявление, пишет REGIONS .

Жители Московской области могут компенсировать часть расходов на подготовку детей к новому учебному году благодаря ежегодной выплате на школьную форму. Поддержка предоставляется нескольким категориям семей, а оформить ее можно в электронном виде.

Кто может получить выплату

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что многодетным семьям ежегодно выплачивают 3 тыс. рублей на каждого школьника. Для семей с низким доходом предусмотрена дополнительная выплата 7 тыс. рублей. Еще 10 тыс. рублей ежегодно получают дети погибших участников СВО.

Кроме того, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, предоставляется выплата в размере 13 020 рублей.

С начала 2026 года право на получение выплаты распространили и на многодетные семьи, чьи дети обучаются не только в школах Подмосковья, но и в образовательных организациях других регионов России.

По данным региональных властей, выплату в размере 3 тыс. рублей уже получили почти 30 тыс. многодетных семей, еще более 4,6 тыс. семей получили дополнительную выплату 7 тыс. рублей. Всего поддержку планируют предоставить семьям почти 163 тыс. школьников.

Кому положен набор для первоклассника

Для семей с невысокими доходами действует еще одна мера поддержки — бесплатный набор для первоклассника. В него входят рюкзак и комплект необходимых канцелярских принадлежностей.

Получить такой подарок могут семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Ожидается, что к началу учебного года наборы вручат около 2,5 тыс. будущих первоклассников.

Как оформить выплату

Выплата назначается в проактивном режиме. Если средства автоматически не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление через региональный портал госуслуг.

Для этого необходимо открыть раздел «Соцподдержка», выбрать подраздел «Субсидии и компенсации», а затем услугу «Предоставление выплаты на обучающегося». К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие право на льготу, а также сведения о ребенке и его обучении. После проверки деньги перечислят на указанный счет. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней.

По словам экономиста Инны Литвиненко, действующие меры позволяют семьям сократить расходы на подготовку к школе примерно на 30–50%, что существенно снижает финансовую нагрузку перед началом учебного года.