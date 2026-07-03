«Обломки упали в девяти местах»: БПЛА атаковали Приморско-Ахтарск

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, сообщает Коммерсантъ .

По данным ведомства, обломки дронов упали сразу в девяти местах на территории города. В результате происшествия повреждены частные жилые дома, опора линии электропередачи и газовая труба.

На месте работают экстренные службы. Специалисты обследуют территории падения обломков и оценивают масштаб повреждений инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются, ситуация находится под контролем профильных служб.