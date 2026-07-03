«Вам годами недоплачивали» Эксперт раскрыл как ИИ помогает добиться повышения зарплаты

Все больше жителей Подмосковья используют нейросети не только для выполнения рабочих задач, но и для развития карьеры. Искусственный интеллект помогает подготовиться к разговору с руководителем, определить свою рыночную стоимость и представить профессиональные достижения в наиболее выгодном свете. При этом специалисты подчеркивают, что сами по себе современные технологии не гарантируют увеличение зарплаты, пишет REGIONS .

Нейросети помогают подготовиться к разговору с руководителем

Специалист по подбору персонала Александр Брюхов отметил, что многие сотрудники обращаются с просьбой о повышении зарплаты без убедительных аргументов. По его словам, нейросеть способна систематизировать достижения за последний год, оформить их в понятный список и выделить показатели, которые имеют значение для работодателя. Такой подход позволяет строить разговор на конкретных результатах, а не на эмоциях.

ИИ позволяет оценить свою стоимость на рынке труда

Еще одной полезной возможностью нейросетей эксперт назвал анализ вакансий и уровня оплаты труда. Если предоставить искусственному интеллекту информацию о своей должности, опыте и профессиональных навыках, он поможет сравнить их с актуальными предложениями работодателей и определить примерный диапазон заработной платы для специалиста такого уровня.

По словам Брюхова, понимание собственной рыночной стоимости делает просьбу о повышении более обоснованной, а работодателю становится сложнее отказать без веских причин.

Не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект

Эксперт предупредил, что не следует использовать подготовленный нейросетью текст без изменений. Руководители нередко замечают шаблонные формулировки, поэтому рекомендации ИИ лучше адаптировать под собственную манеру общения. Искусственный интеллект должен оставаться помощником при подготовке, а не заменять самого сотрудника.

Повышение зарплаты зависит от результатов работы

По мнению специалиста, главным условием для увеличения дохода остаются реальные профессиональные достижения. Нейросети могут помочь оформить презентацию проектов, подготовить аргументы и составить план беседы, однако окончательное решение принимается исходя из того, какую пользу сотрудник приносит компании.

Брюхов также отметил, что грамотная подготовка с использованием ИИ способна повысить шансы на успех, если за просьбой о повышении стоят конкретные результаты работы. Ранее эксперт рассказывал, что сегодня увеличить ежемесячный доход на 40–50 тыс. рублей можно и без смены основного места работы, выбрав востребованную подработку.