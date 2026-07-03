Без GPS и без посадки: российский дрон впервые преодолел 430 км между островами

Российский беспилотник впервые успешно преодолел около 430 километров между Сахалином и Курильскими островами без использования GPS. Об этом на форуме «Крылья Сахалина» сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишет ТАСС.

По его словам, полет стал возможен благодаря системе навигации и связи «Геокосмос». Технология позволяет управлять беспилотными аппаратами без использования спутниковой навигации GPS и может применяться не только для беспилотной, но и для пилотируемой авиации.

Как отметил Лимаренко, испытание прошло в рамках подготовки к форуму. Во время тестового полета беспилотник успешно преодолел расстояние между Сахалином и Курильскими островами, подтвердив работоспособность новой системы связи.

Губернатор также сообщил о создании консорциума «Аврора — Zala», в который вошли дальневосточная авиакомпания «Аврора» и производитель беспилотников Zala. По его словам, объединение позволит развивать единую систему управления, навигации и связи для беспилотной авиации.

Сейчас технологии консорциума уже применяются для мониторинга нефтегазовой инфраструктуры в Сахалинской области и на Камчатке. В ближайшее время такие работы начнутся и в Амурской области.

Кроме воздушных беспилотников, в регионе активно используют морские роботизированные комплексы. Безэкипажные катера обследуют фарватеры, причальные сооружения и опоры мостов, а гидроакустические станции помогают обнаруживать надводные и подводные объекты. По словам губернатора, все эти системы планируется объединить в единую цифровую платформу мониторинга.