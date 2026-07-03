Сколько дронов сбили над Москвой и Подмосковьем 3 июля 2026-го: атака БПЛА на регион, последние новости

Минобороны России сообщило, что в ночь на 3 июля силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В ряде субъектов также сообщили о последствиях падения обломков и введении режима воздушной опасности, пишет ТАСС.

Над Россией за ночь сбили 155 беспилотников

По данным Минобороны России, в период с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа.

БПЛА были сбиты над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

ПВО уничтожила беспилотники над Тульской областью и на подлете к Москве

В Тульской области подразделения ПВО уничтожили два беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Несколько беспилотников также были уничтожены на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

На Кубани повреждены дома после падения обломков

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края фрагменты сбитых беспилотников обнаружили по девяти адресам. В нескольких частных домах повреждены кровля и остекление. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи. По информации регионального оперштаба, пострадавших нет, подача электроэнергии не прерывалась.

В нескольких регионах вводили режим воздушной опасности

В течение ночи угрозу атаки беспилотников объявляли во Владимирской области, а также в Сочи и на федеральной территории Сириус. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.

Позже власти сообщили об отмене режима угрозы атаки БПЛА в Сочи и Сириусе после стабилизации обстановки.