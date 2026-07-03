Винтовка пролежала в земле больше 100 лет: бульдозерист наткнулся на ствольную коробку со стволом

В Чебулинском округе, в глухой лесной чаще, произошла необычная находка. Бульдозерист, прокладывая лесную дорогу, заметил под гусеницами ржавый металлический предмет. Присмотревшись внимательнее, мужчина понял — перед ним старое оружие. В магазине находки до сих пор находились два ветхих патрона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Рабочий не стал рисковать и сразу отправился в подразделение Росгвардии, где добровольно передал опасную находку сотрудникам. Как сообщают специалисты ведомства, обнаруженный предмет идентифицирован как ствольная коробка с прикрепленным стволом от прославленной винтовки системы Мосина, выпущенной еще по стандартам 1891 года. Предположительно, этот экземпляр пролежал в земле не одно десятилетие, а целое столетие — его относят к эпохе Гражданской войны 1918–1922 годов.

В настоящее время раритет уже изучают эксперты-криминалисты. После завершения всех необходимых процедур винтовка пополнит музейную экспозицию, где займет достойное место. Однако перед этим специалистам предстоит тщательная проверка.

Сотрудники Росгвардии воспользовались случаем и напомнили жителям: за добровольную сдачу оружия полагается не только полное освобождение от уголовной ответственности за его хранение, но и материальное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят «оружейный карантин» для новых граждан.