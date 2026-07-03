Осколки по всей дороге и накрытое тело: в Кемерове разбился насмерть 23-летний мотоциклист

В пятницу, 3 июля, в Кемерове на улице Терешковой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием 23-летнего мотоциклиста, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, легковой автомобиль столкнулся с двухколесным транспортом — кадры с места аварии оперативно появились в социальных сетях города. Осколки мотоцикла разбросало по всей проезжей части. Очевидцы сообщают, что на асфальте лежало накрытое тело погибшего байкера.

По данным издания, молодой человек скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью, еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту «Сибдепо» рассказали в центре медицины катастроф Кузбасса. Информации о других пострадавших в результате аварии на данный момент нет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

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