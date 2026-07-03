«Обезболивает не хуже некоторых лекарств»: ученые удивили новым эффектом мелатонина

Мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может облегчать хроническую боль. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета, проанализировав результаты более двух десятков клинических исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Pain.

Специалисты изучили данные 23 рандомизированных исследований с участием свыше двух тысяч пациентов. В анализ вошли люди с хронической болью в спине, остеоартритом, фибромиалгией, а также пациенты, восстанавливавшиеся после операций.

Результаты показали, что прием мелатонина в среднем снижал интенсивность боли на 9–10 баллов по 100-балльной шкале. По словам исследователей, такой эффект сопоставим с действием некоторых обезболивающих препаратов, включая нестероидные противовоспалительные средства и опиоиды.

Кроме того, у участников исследований улучшалось качество сна. Авторы работы отмечают, что хроническая боль и бессонница тесно связаны между собой: плохой сон способен усиливать болевые ощущения, поэтому воздействие сразу на обе проблемы может повысить эффективность лечения.

При этом ученые подчеркивают, что мелатонин не должен заменять основную терапию. Добавку можно рассматривать только как дополнительное средство и лишь после консультации с врачом, особенно если человек одновременно страдает хронической болью и нарушениями сна.