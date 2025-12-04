«Неприкосновенность частной жизни — прежде всего». В РФ отменили обязательную проверку дееспособности продавцов жилья

Ранее рассматривалась инициатива, обязывающая граждан предоставлять справки о психическом здоровье и дееспособности при отчуждении жилья, однако она была отклонена как избыточная и противоречащая фундаментальным правам.

Эксперты в области права отмечают, что подобное требование стало бы грубым вторжением в гарантированную Конституцией РФ частную жизнь и создало бы неоправданный барьер для реализации имущественных прав. Критики подчеркивали, что презумпция дееспособности действует до тех пор, пока не доказано обратное в судебном порядке, и переносить медицинские критерии в область гражданско-правовых сделок — значит подменять функции правоохранительных и судебных институтов.

В качестве альтернативы и достаточной защиты интересов всех участников сделки Росреестр указывает на уже существующие и эффективные механизмы. К ним относятся тщательная юридическая проверка документов на недвижимость, установление правоспособности сторон, а также возможность проведения сделки у нотариуса, который в рамках своих полномочий обязан оценивать дееспособность сторон и разъяснять последствия действий.

Таким образом, ведомство поддержало сбалансированный подход, отказавшись от спорной медицинской процедуры в пользу защиты гражданских свобод при сохранении надежности сделок через правовые инструменты. Этот подход согласуется с международной практикой: в большинстве правопорядков вопрос дееспособности решается в рамках правового поля, а не через систему здравоохранения, что предотвращает стигматизацию и необоснованные ограничения прав.

