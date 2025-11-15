«Невероятно!». Египтянка узнала, что станет матерью девятерых детей

В Египте зафиксирован уникальный медицинский случай: местная жительница в ходе планового визита в клинику с изумлением узнала, что ожидает появления на свет сразу девятерых детей. Новость о многоплодной беременности стала мировой сенсацией после репортажа телеканала Al Arabiya 14 ноября.

Как отмечается в сообщении, известие оказалось настоящим шоком для супружеской пары. Визит к врачу, который изначально должен был подтвердить нормальное развитие плода, обернулся оглушительным открытием, поразившим как будущих родителей, так и медицинский персонал.

Специалисты объясняют столь редкое явление тем, что женщина проходила курс терапии от бесплодия без должного врачебного контроля. Приём подобных препаратов стимулирует гиперовуляцию — процесс, при котором яичники производят несколько яйцеклеток за один менструальный цикл. Значительная дозировка медикаментов могла спровоцировать высвобождение и последующее оплодотворение рекордного количества яйцеклеток.

На данный момент неизвестно, примет ли решение египтянка сохранить всех девятерых детей. Врач-гинеколог, комментировавший ситуацию для СМИ, пояснил, что стандартной медицинской рекомендацией в таких случаях является процедура редукции эмбрионов. Этот шаг предпринимается для минимизации рисков для здоровья матери и создания более благоприятных условий для вынашивания оставшихся детей.

