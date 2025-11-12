Невролог объяснила, как тренировать память без таблеток и скучных упражнений

Тренировать память важно не только пожилым людям, но и молодежи, заявила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян. Об этом она рассказала изданию kp.ru.

По словам специалиста, лучший способ поддерживать память — это регулярная интеллектуальная активность. Подойдут кроссворды, логические головоломки, изучение языков, шахматы, прослушивание музыки и решение несложных математических задач.

Как отметила доткор, главное — делать это с интересом. Если упражнение не нравится, не нужно заставлять себя. Лучше найти занятие, которое действительно приносит удовольствие.

Она добавила, что со временем полезно повышать сложность заданий, чтобы мозг не привыкал к однотипным действиям. Такой подход помогает поддерживать внимание, улучшать концентрацию и снижать риск возрастных когнитивных нарушений.

Мхитарян подчеркнула, что начинать тренировать память стоит в любом возрасте — чем раньше человек делает это регулярно, тем дольше его мозг сохраняет активность.

