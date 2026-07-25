Камера сняла ожившую гигантскую тень в светящемся круге среди гор Осетии
Gor Mash: в горах Осетии засняли редчайшего брокенского призрака
В горной местности Северной Осетии зафиксировали уникальное оптическое явление. Очевидцам удалось снять на камеру редчайшего брокенского призрака, пишет Лента.ру.
Загадочный силуэт в облаках
В горных районах Осетии удалось запечатлеть редкий атмосферный феномен, известнейший как брокенский призрак. Видеозапись с уникальными кадрами опубликовал Telegram-канал Gor Mash.
Природа оптической иллюзии
Данное явление возникает в момент, когда тень наблюдателя падает на густой туман или облачную завесу с противоположной от Солнца стороны. Гигантский силуэт часто окружен глорией — светящимися цветными кругами. Фигура способна спонтанно перемещаться, меняя форму и размеры даже при полном отсутствии движений самого человека. Подобный эффект объясняется непрерывным перемещением воздушных потоков и колебаниями плотности облачного покрова.