Камера сняла ожившую гигантскую тень в светящемся круге среди гор Осетии

Загадочный силуэт в облаках

В горных районах Осетии удалось запечатлеть редкий атмосферный феномен, известнейший как брокенский призрак. Видеозапись с уникальными кадрами опубликовал Telegram-канал Gor Mash.

Природа оптической иллюзии

Данное явление возникает в момент, когда тень наблюдателя падает на густой туман или облачную завесу с противоположной от Солнца стороны. Гигантский силуэт часто окружен глорией — светящимися цветными кругами. Фигура способна спонтанно перемещаться, меняя форму и размеры даже при полном отсутствии движений самого человека. Подобный эффект объясняется непрерывным перемещением воздушных потоков и колебаниями плотности облачного покрова.