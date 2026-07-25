Космический сбой уничтожил мир: изменения орбиты планеты вызвали засуху в Леванте

Шведские климатологи раскрыли тайну гибели древнейших государств Средиземноморья и Ближнего Востока. Компьютерное моделирование показало, что к масштабным засухам в XII веке до нашей эры привели изменения орбиты нашей планеты, пишет planet-today.

Орбитальные сдвиги и климатический кризис

Климатологи из Стокгольмского университета установили, что катастрофу бронзового века спровоцировали колебания земной орбиты. Небольшие, но стабильные сдвиги приводят к снижению количества солнечного тепла в Северном полушарии летом, ослаблению влажных муссонов и смещению ветров. В сочетании с атмосферными колебаниями в Атлантике эти процессы постепенно делали климат Балкан и Леванта все более засушливым, что вылилось в масштабный эколого-климатический кризис.

Падение древних государств и роль засухи

Длительные и жесткие засухи в XII веке до нашей эры нанесли смертельный удар по аграрной экономике региона. Вызванный природными изменениями дефицит ресурсов разрушил Хеттское царство и Крито-микенскую цивилизацию, существенно ослабив Ассирию, Вавилон, Египет и Финикию. Подобный упадок государственности также спровоцировал разрушительное нашествие «народов моря», окончательно подвело черту под эпохой бронзы.