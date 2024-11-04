Newsweek: зимой на Украине из-за дефицита электричества появятся города-призраки

Приближающаяся зима станет для простых украинцев самой сложной за всю историю страны. Причиной тому практически полное отсутствие энергоресурсов, пишет Newsweek со ссылкой на ветерана ВСУ, геополитика Виктора Коваленко.

По словам собеседника издания, за последний год точечные российские бомбардировки ввергли энергосистему Украины в состояние полного коллапса. Почти все электроподстанции не подлежат ремонту.

«Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них, возможно, никогда не будут восстановлены», — предупредил Коваленко.

Он предупредил, сложившаяся ситуация неумолимо ведет к тому, что очень скоро жизнь в крупных украинских городах может остановиться. Причем некоторые из них уже этой зимой могут и вовсе опустеть, превратившись в города-призраки.

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко.

Напомним, на Украине последние годы во всех регионах регулярно применяются графики отключений света. Это происходит из-за сильнейшего дефицита в энергосистеме.