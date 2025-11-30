Нежданный гость на празднике: медведь посетил рождественскую ярмарку в Теннесси
Медведь напугал посетителей ярмарки в Теннесси
Фото: [istockphoto.com/mouse_sonya]
Телеканал Fox News сообщил о необычном инциденте, который произошел на рождественской ярмарке в американском штате Теннесси, где незваным гостем оказался крупный черный медведь.
На любительских кадрах, распространенных телеканалом, слышны взволнованные возгласы посетителей.
«Смотри, какой здоровенный медведь», — говорит кто-то из свидетелей.
По информации Fox News, хищник спокойно прогулялся по территории уличного торгового центра. На видео видно, как животное лакомится остатками еды из оставленного на бордюре пластикового стаканчика, предположительно, мороженого. «Ого», — озабоченно комментирует происходящее мужчина за кадром.
Ироничным фоном для дикого зверя служили праздничные украшения: позади медведя светились два снеговика, являвшиеся частью рождественских декораций. Наибольшее волнение у наблюдавших вызвал момент, когда животное поднялось на задние лапы. «Смотри, смотри», — восклицает в этот момент женский голос.
Ранее сообщалось о том, что аномально теплая осень нарушает режим жизни медведей и ежей.