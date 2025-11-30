«Нежеланный "подарок" у праздничных палаток». В Страсбурге нашли оружие рядом с рождественской ярмаркой

Правоохранительные органы французского города Страсбург начали расследование после инцидента с обнаружением огнестрельного оружия в непосредственной близости от местной рождественской ярмарки, которая недавно открылась. Данный инцидент стал предметом новостного сюжета на телеканале BFMTV .

Как уточняется в репортаже со ссылкой на официальное заявление прокурора Кларисс Тарон, возбуждение дела стало прямым следствием находки.

Страсбургская рождественская ярмарка, являющаяся одной из старейших в Европе, начала свою работу 26 ноября. Планируется, что праздничные гуляния продлятся на протяжении целого месяца. В целях обеспечения безопасности горожан и туристов в период проведения мероприятия в городе действует особый, усиленный режим безопасности. Эти меры связаны с сохраняющимся высоким уровнем террористической угрозы на территории Франции.

На этом фоне пришло известие о том, что Салах Абдеслам, признанный организатором серии терактов в Париже в ноябре 2015 года и отбывающий пожизненное заключение, изъявил желание вступить в контакт с жертвами. По словам его адвоката, ряд пострадавших также не против такой встречи, рассматривая ее как возможный шаг на пути к примирению.

