«Ни дня стажа — не беда». Глава комитета Госдумы раскрыл механизм индексации социальных пенсий

Право на пенсионное обеспечение в России распространяется в том числе и на граждан, никогда не имевших официального места работы, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, благодаря чему базовый размер выплаты достигнет 9,4 тыс. рублей. Парламентарий подчеркнул, что такая норма соответствует конституционному принципу социального государства.

Нилов обратил внимание, что Российская Федерация позиционирует себя как социальное государство, где законодательно закреплена поддержка уязвимых категорий граждан. Это подразумевает, что даже при отсутствии трудового стажа человек не остается без средств к существованию по достижении определенного возраста.

«У нас есть такие случаи, такие примеры: гражданин может ни одного дня в своей жизни не работать — ну, всякие могут быть в жизни обстоятельства. Но ему гарантировано, что, достигнув пенсионного возраста, он будет получать социальную пенсию», — отметил депутат.

Парламентарий уточнил, что данный вид выплат назначается на пять лет позже страховой пенсии, которая, в свою очередь, требует наличия индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) и подтвержденного стажа. Тем не менее, для тех, кто не имеет за плечами ни одного рабочего дня, государство предусматривает минимальную планку поддержки.

«Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — добавил глава комитета.

Ярослав Нилов также акцентировал внимание на том, что социальная направленность политики страны закреплена в Конституции РФ, и все принимаемые нормативные акты базируются на этом основополагающем принципе.

