«Ни ей, ни мне»: мужчина вызвал рабочих и разрезал Mercedes на две части из-за конфликта с супругой

В Москве 53-летний мужчина, переживавший развод с 25-летней супругой, распилил свой Mercedes-Benz SL-класса на две половины. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, горожанин предложил оставить дорогую иномарку себе и выплатить жене половину ее стоимости. Однако женщина настаивала на том, что автомобиль был подарен ей супругом, и требовала оставить авто именно ей. Спор зашел в тупик.

Тогда мужчина вызвал бригаду рабочих, которые с помощью инструментов разрезали Mercedes пополам. Так он решил вопрос радикально: «ни ей, ни мне». Инцидент произошел прямо перед домом супругов. В соцсетях уже обсуждают этот необычный способ раздела имущества. Некоторые пользователи называют поступок экстравагантным, другие — актом отчаяния.

Юристы отмечают, что подобная выходка не освобождает от обязательств по разделу совместно нажитого имущества, и теперь вопрос о компенсации только усложнился. В брачном договоре, если таковой заключался, не уточнялось, кому достанется машина в случае развода. Соседи рассказали, что супруги часто ссорились из-за финансов. Суд, скорее всего, будет учитывать стоимость автомобиля до его порчи.

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