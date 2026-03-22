«Ни умыться, ни свет включить». Жители левобережья Киева жалуются на отсутствие воды и электроэнергии

В субботу украинское интернет-издание «Новости.Live» сообщило о перебоях в подаче электричества и воды на левобережной части Киева.

«На левом берегу Киева кое-где исчез свет и есть перебои с водой», — говорится в сообщении Telegram-канала издания.

По данным украинских СМИ, причиной случившегося стала авария на одном из энергетических объектов. Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.

Ранее в Киеве заявили о неопределенности целей визита представителей Венгрии.