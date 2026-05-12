«Никогда и ни за что не приехала бы сюда еще раз»: туристка из Архангельска разгромила Адлер в пух и прах

Три года семья из Архангельска исправно отдыхала в Сочи, но в этот раз решилась на эксперимент и остановилась в Адлере — благо подвернулся санаторий с полным пансионом, лечением и бассейном. И, как рассказала женщина в откровенном отзыве, только эти стены и спасли отдых. За их пределами, по ее словам, царит «город-катастрофа», передает 93.ru ⁠.

Первое и главное разочарование — море. По словам путешественницы, она объехала все черноморское побережье и Крым, но такую муть встречала разве что в Джубге. В районе курортного городка пляжи узкие, через каждые двадцать метров волнорезы, инфраструктуры нет, а нормальные туалеты — редкость. Заходы в воду неудобные, с резкой глубиной. Железную дорогу у побережья она готова терпеть, но подземные переходы под путями назвала вонючими, словно там что-то киснет, и добавила, что в нос постоянно ударяет запах канализации. После первого же визита на пляж «Коралл» семья перестала туда ходить и переключилась на Мандарин, Центральный Сочи и Имеретинку.

Вторым пунктом критики стала грязь. Переполненные урны, вокруг которых на жаре гниет мусор, мухи, зловоние. Отдыхающая недоумевает, почему контейнеры не вывозят два-три раза в сутки, если уж город знает о наплыве людей.

Третий удар — тотальное отсутствие правопорядка. Женщина призналась, что видела наркоманов на Невском в Петербурге, но не ожидала встретить их в курортном городе средь бела дня в таких количествах, при этом ни патрулей, ни росгвардейцев она не заметила ни разу. Особенно неприятно, когда на остановке рядом с ребенком стоит человек в конвульсиях, и это, по ее словам, происходило неоднократно.

Адлер в семье сразу прозвали «городом-катастрофой». Круглые сутки с улицы Ленина доносится вой сирен — скорые, ГАИ, — а сверху накладывается грохот мотоциклов. Обилие маргинальных личностей, уверена туристка, влечет за собой кражи, разбой и драки.

Четвертый минус — антисанитария. Единственное прогулочное место в районе, улица Просвещения, где теснятся торговые ряды, кафе и аттракционы, отбило всякое желание заходить внутрь. На входе у заведений прямо под открытым небом на мангалах разложены грибы, мясо и морепродукты — сколько они там лежат, неизвестно. Но самым шокирующим зрелищем, по ее словам, стали лужи блевотины через каждые три шага. Женщина боялась подхватить кишечную инфекцию, но, к счастью, обошлось.

Из плюсов — обилие зелени в районе дельфинария и океанариума, красивые кусты бугенвиллеи, напоминающие о лучших путешествиях, да отель «Моне». Подводя итог, туристка заявила, что Адлер — это не про спокойный отдых и красивое море, и если бы не включенное питание, огромная территория санатория и бассейн, она бы не задержалась здесь ни дня. Однажды вечером, стоя с мужем в пробке под гудки и крики водителей автобусов, она поймала стойкую ассоциацию с Индией.