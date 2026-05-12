Плата за предательство оказалась выше любого гонорара. Гражданин Белоруссии, воевавший в рядах ВСУ, приговорен в ДНР к 13,6 года колонии строгого режима. Суд также конфисковал его «заработок» — более 3,7 млн рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор наемнику из соседней страны. Мужчина целенаправленно прибыл на Украину, чтобы в составе ВСУ воевать против России, ЛНР и ДНР. Прокуратура доказала его вину в наемничестве. Теперь вместо обещанных «легких денег» — десятки лет за решеткой.

Суд не только отправил предателя в колонию, но и конфисковал его незаконный гонорар — 3 млн 734 тыс. рублей. Вот так «заработал» наемник, продавший совесть и оружие. Для сравнения: средняя зарплата в ДНР — около 40 тыс. рублей. Чтобы получить такую сумму, честному шахтеру понадобилось бы больше семи лет. А наемник «заработал» это смертью и кровью.

В ДНР подчеркивают: наказание для чужеземцев, пришедших убивать, будет неотвратимым. Приговор стал очередным сигналом для всех, кто думает, что можно безнаказанно воевать против России. Показателен и размер гонорара: 3,7 млн рублей — это не те миллионы долларов, которые рекламировали вербовщики. Реальность сурова.

Ранее глава Пентагона признал, что США отправляют военных на Украину.