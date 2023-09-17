Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Как рассказал российский исполнитель Юлиан, столичными властями принято решение, учитывая заслуги Добронравова перед страной, похоронить поэта на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Поэта Добронравова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище», - цитирует РИА Новости Юлиана.

При этом какой-либо официальной информации от родных Добронравова или властей Москвы пока не поступало. О месте и времени прощания с поэтом будет объявлено позже.