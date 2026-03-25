Ночь стала врагом: два ярких симптома перед сном укажут на рак

Медики из британской благотворительной организации Cancer Research UK предупредили о двух симптомах, возникающих в ночное время, которые могут быть связаны с онкологическими заболеваниями. Речь идет о регулярных нарушениях сна и обильной ночной потливости, передает Газета.ру.

Специалисты пояснили, что подобные проявления не являются специфическими именно для рака. Они могут возникать на фоне стресса, инфекционных заболеваний, приема некоторых лекарств или гормональных изменений в организме. Однако в случае с онкологией эти признаки нередко объясняются раковой интоксикацией, сбоями в терморегуляции, гормональными нарушениями или особенностями отдельных видов опухолей.

Особое внимание эксперты советуют обратить на ситуации, когда ночная потливость становится выраженной и появляется без видимых причин. Тревожным сигналом может считаться необходимость менять одежду или постельное белье из-за обильного выделения пота.

Врачи также рекомендуют насторожиться, если ночная потливость сопровождается другими симптомами — необъяснимым повышением температуры, болевыми ощущениями или тошнотой. При этом специалисты подчеркивают, что наличие таких признаков не означает однозначного диагноза. Однако при внезапных или необычных изменениях в самочувствии важно обратиться к врачу для обследования. По словам экспертов, необходимо хорошо знать, что является нормой для собственного организма, и реагировать на любые отклонения.