Ноябрьские праздники: график работы и отдыха в начале месяца

В связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают продолжительные выходные. Как сообщила в беседе с ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, нерабочими станут три дня подряд — со 2 по 4 ноября 2025 года.

Такой график стал возможен благодаря переносу выходного дня: суббота, 1 ноября, будет рабочей, а соответствующий выходной перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября для сотрудников с пятидневной рабочей неделей станет предпраздничным днем — их рабочее время сократят на один час.

Таким образом, первая рабочая неделя ноября окажется трехдневной: сотрудники выйдут на работу только в среду, 5 ноября, и будут трудиться до пятницы, 7 ноября.

