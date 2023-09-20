Норвегия запретит въезд в страну автомобилей с российскими номерами

Ранее власти Польши, Финляндии и стран Прибалтики ввели запрет для въезда на территорию своих государств легковым автомобилям с российскими номерами.

Теперь к этому списку решили присоединиться и в Норвежском королевстве. Примечательно, что в отличии от указанных стран Норвегия не является членом Евросоюза.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России. Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон, его цитирует Reuters.

К слову, Норвегия ранее уже ввела запрет на импорт российских автомобилей, но пока пересечение границы авто с российской регистрацией допускалось.

Напомним, в российской Госдуме предложили ответные меры против запрещающих въезд отечественным автомобилям стран.