Новая «Иволга 3.0» успешно прошла обкатку от Киевского вокзала до Апрелевки

Новая электричка «Иволга 3.0» впервые прошла по главным путям в общем графике с регулярными поездами на будущем МЦД-4.

Речь идет об участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Об этом со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Во время тестового рейса, который прошел без пассажиров, специалисты РЖД и ЦППК оценивали работу автоматики и телемеханики, а также скорость движения электропоезда на разных участках.

До этого подобные тестовые рейсы «Иволга 3.0» прошла на Казанском и Горьковском направлениях МЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что до конца этого года в регионе откроют пять новых переходов через железнодорожные пути.